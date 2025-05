L’area marina protetta può far invertire la rotta

L'area marina protetta rappresenta una chance per invertire la rotta di fronte alla crisi del pescato nelle coste marchigiane. Con il calo preoccupante del pesce azzurro, il Parco Marino del Piceno si afferma come risposta strategica. A sollevare la questione è Massimo Rossi, ex presidente della provincia di Ascoli.

Di fronte al drastico calo del pescato lungo le coste marchigiane, e in particolare alla scarsità di pesce azzurro, il Parco Marino del Piceno torna al centro del dibattito come possibile risposta strutturale e definitiva. A rilanciare il tema è l'ex presidente della provincia di Ascoli Massimo Rossi, promotore del progetto, che sottolinea come la comunità scientifica, a livello internazionale, abbia da tempo indicato nelle aree marine protette la chiave per invertire la rotta. "È dimostrato che le aree protette permettono alle specie ittiche di riposare, crescere e riprodursi senza stress e senza l'alternanza continua tra periodi di pesca e fermi forzati. Quando la fauna marina si stabilizza, tende naturalmente ad espandersi anche al di fuori dei confini dell'area protetta. Lo dicono le ricerche scientifiche, non le opinioni", afferma Rossi, evidenziando come anni di provvedimenti e fermi biologici abbiano avuto risultati limitati se non del tutto nulli.

