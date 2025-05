L’arcivescovo di Kiev | In atto una strage Si discuta dei diritti umani non di territori

L'arcivescovo di Kiev, Sviatoslav Shevchuk, denuncia una strage in corso, richiamando l'attenzione sui diritti umani piuttosto che sui territori. Mentre si prepara un possibile incontro a Istanbul, Shevchuk esprime preoccupazione per il destino delle persone coinvolte, affermando che si debba trattare prioritariamente la salvaguardia della dignità umana.

I timori di Shevchuk: “Vediamo cosa succederà a Istanbul. È chiaro che bisogna trattare ma sul destino delle persone” 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - L’arcivescovo di Kiev: “In atto una strage. Si discuta dei diritti umani, non di territori”

Ne parlano su altre fonti

L’arcivescovo di Kiev: “In atto una strage. Si discuta dei diritti umani, non di territori”

Segnala repubblica.it: I timori di Shevchuk: “Vediamo cosa succederà a Istanbul. È chiaro che bisogna trattare ma sul destino delle persone” ...

Russia attacca i cristiani in Ucraina/ Arcivescovo Kiev: “Bombardamento a Sumy un crimine contro l’umanità”

Come scrive ilsussidiario.net: Una strage che le istituzioni ecclesiastiche ... per una “giusta pace e per la vittoria in Ucraina“. L’arcivescovo di Kiev, Sviatoslav Shevchuk, si è poi unito all’appello dichiarando ...

I russi fanno strage a Kiev, un missile nordcoreano colpisce la capitale

Scrive repubblica.it: KIEV – Si tengono per mano intorno al cordone dei vigili del fuoco, fissano gli uomini con i caschi verdi e le pale, le grosse escavatrici gialle, nessuno si muove, nessuno fiata. Sono qui dall ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Colloqui Mosca-Kiev : si aprono spiragli

Interrotti e poi ripresi i Colloqui tra Ucraina e Russia, in una località sul confine ucraino-bielorusso segreta.