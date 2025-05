Arezzo, 15 maggio 2025 – L’Archivio dei diari torna al Salone Internazionale del libro di Torino con gli autori del progetto DiMMi-Diari Multimediali Migranti, e con Paola Tellaroli, autrice della memoria Tutta la polvere del mondo in faccia presentata dall’editore Terre di mezzo. Sabato 17 maggio l’Archivio di Pieve Santo Stefano arriverà al Salone assieme ai gruppi DIMMI di Storie Migranti, a bordo dei due Treni dei lettori promossi dalla Regione Toscana per sostenere il diritto alla lettura e l’accesso alla cultura. I due treni charter coinvolgeranno gratuitamente 800 cittadini toscani in partenza dalle stazioni di Livorno e Pisa, e da quelle di Chiusi, Arezzo e Firenze, in un viaggio animato dai laboratori dell’Archivio diaristico per far conoscere le parole dei migranti: frammenti di memoria, di speranza, di vita vissuta. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Archivio dei diari torna al Salone Internazionale del libro di Torino con gli autori del progetto DiMMi-Diari Multimediali Migranti