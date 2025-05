L' applauso del Salone del Libro per Vincenzo De Luca | A Gaza una vergogna per il mondo civile | Video

Durante l'inaugurazione del Salone del Libro di Torino, Vincenzo De Luca ha espresso la sua indignazione per la situazione a Gaza, definendola una vergogna per il mondo civile. Le sue parole hanno suscitato un forte consenso tra il pubblico, che lo ha applaudito calorosamente, sottolineando l'importanza dell'impegno sociale e della solidarietà in momenti di crisi.

Quel che sta accadendo a Gaza è una vergogna per il mondo civile. A dirlo è stato Vincenzo De Luca, il governatore della Campania, durante l’inaugurazione del Salone del Libro di Torino e la platea gli ha tribuito un lungo e sentito applauso. Il presidente della Campania ha detto: “È una. 🔗Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - L'applauso del Salone del Libro per Vincenzo De Luca: "A Gaza una vergogna per il mondo civile" | Video

L'applauso del Salone del Libro per Vincenzo De Luca: "A Gaza una vergogna per il mondo civile" | Video

