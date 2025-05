L’appello di 200 famiglie del Q2 | Pioppi e verde non tagliati da anni guardate in che condizioni viviamo

Pioppi non potati da 14 anni, spazi verdi incolti, fognature intasate e topi in fase di rapida proliferazione, a causa dello stato di abbandono della zona. È la condizione di vita per circa duecento famiglie che abitano tra Passo Varano e Ponterosso, in via Maestri del Lavoro 35-59. Questo villaggio di oltre 500 abitanti è concentrato in due palazzoni popolari dell' Erap, in cui vivono anche famiglie in difficoltà, seguite dai servizi sociali. Chiamati dai cittadini esasperati, ci siamo trovati di fronte a un paesaggio inquietante, nel bel mezzo di una strana nevicata a ciel sereno: non cadevano, infatti, soffici cristalli di acqua giacchiata, bensì fastidiosi pappi, i frutti dei pioppi, che in quel luogo sono diventati alti come palazzi di venti metri. "Abbiamo più volte riferito all’Erap, tramite i nostri amministratori di condominio – racconta una delle inquiline, Sara Giantomasi – la nostra intenzione di pagare quello che ci spetta per la manutenzione del nostro verde, ma siamo 190 famiglie: abbiamo bisogno che le spese siano ripartite per tutti i condòmini, inserendole nel canone di affitto". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

