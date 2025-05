L' appello della Protezione civile comunale ai palermitani | Rischio allagamenti non uscite di casa

La protezione civile comunale di Palermo lancia un appello ai cittadini: si raccomanda di evitare spostamenti non necessari a causa del rischio di allagamenti. Si invita a rimanere in casa, eccezion fatta per motivi urgenti, e a selezionare con attenzione gli itinerari, evitando luoghi potenzialmente pericolosi legati a situazioni di rischio idraulico e idrogeologico.

"Si invita la cittadinanza a evitare spostamenti non strettamente necessari e soste in luoghi pubblici o privati ove possano verificarsi potenziali situazioni di rischio idraulico ed idrogeologico, nonché di non uscire di casa se non per ragioni di effettiva necessità , scegliendo itinerari. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - L'appello della Protezione civile comunale ai palermitani: "Rischio allagamenti, non uscite di casa"

Cosa riportano altre fonti

Aggiornato il Piano comunale di Protezione Civile

Secondo ilgolfo24.it: L’adozione del nuovo Piano di Protezione Civile rappresenta quindi un atto fondamentale per la messa in sicurezza del Comune e un esempio concreto di come le amministrazioni locali possano e debbano ...

Furto alla Protezione Civile di Laveno Mombello, refurtiva trovata tra ex volontari

Segnala varesenews.it: Operazione dei Carabinieri: recuperati beni per oltre 15 mila euro. Il Comune invita a restituire il materiale ancora mancante ...

"Protezione civile, un piano rapido ed efficace"

Come scrive msn.com: Castelfranco, approvato il programma per le emergenze. Più informazioni per i cittadini e corsi per nuovi volontari.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Perchè scegliere delle porte scorrevoli per la propria casa

Le porte scorrevoli negli appartamenti sono eleganti e facili da usare. Risparmiano spazio nelle case più grandi e lo massimizzano in quelle più piccole.