Nessuna frattura, nessuno strappo. Solo una linea comune, perseguita con determinazione e senza clamori, che porta il governo italiano a segnare un punto di svolta: « Ieri l’Italia ha raggiunto il 2% del Pil per la spesa in difesa e sicurezza ». Così il ministro degli Esteri e vicepremier azzurro Antonio Tajani, apre le danze al vertice informale della Nato ad Antalya, in Turchia. Parole misurate per un messaggio che sa di avere più destinatari: Bruxelles, Washington e Mosca. 2% per la difesa: un traguardo strategico del governo. Il documento che attesta il traguardo è già stato trasmesso al segretario generale Mark Rutte. Non un cambio drastico ma solo la contabilità rivista, nel solco di una strategia già tracciata dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Spese già sostenute – pensioni dei militari, Guardia Costiera, Guardia di Finanza – ricollocate sotto l’ombrello della sicurezza nazionale. 🔗Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’annuncio di Tajani: raggiunto il 2% di investimenti per la Difesa. “Prioritaria la protezione di ogni cittadino”