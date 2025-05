L' annuncio di Meloni | L' America' s Cup per la prima volta in Italia a Napoli

Giorgia Meloni ha annunciato con entusiasmo che l'America's Cup si terrà per la prima volta in Italia, precisamente a Napoli, nel 2027. Questo prestigioso torneo velico rappresenta un'opportunità unica per il paese e promette di attrarre attentione globale, celebrando non solo la competizione sportiva, ma anche le meraviglie culturali della città partenopea.

AGI - "Sono orgogliosa di annunciare che l' America's Cup si disputerà, per la prima volta nella storia, in Italia", dice Giorgia Meloni ufficializzando che "sarà Napoli la città che ospiterà nel 2027 la trentottesima edizione del torneo velico più famoso e prestigioso al mondo, un evento globale che coinvolge milioni di appassionati e rappresenta una sintesi unica tra tradizione, innovazione tecnologica, eccellenza ingegneristica e spirito competitivo". "Ringrazio il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, Sport e Salute e tutti coloro che hanno lavorato, con passione e determinazione, per raggiungere questo grande risultato", aggiunge la presidente del Consiglio in una dichiarazione diffusa da Palazzo Chigi. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - L'annuncio di Meloni: "L'America's Cup per la prima volta in Italia, a Napoli"

