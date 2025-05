L’annuncio di Crosetto | Raggiunto il 2% del Pil in spese militari Ma la Nato ha già spostato l’asticella | Si arrivi al 5%

L'Italia ha finalmente raggiunto l'obiettivo del 2% del PIL destinato alle spese militari, come annunciato dal ministro Guido Crosetto. Tuttavia, la NATO ha già fissato una nuova sfida, puntando a un aumento al 5%. Questo traguardo segna un passo importante, ma le aspettative sul futuro della difesa italiana restano elevate.

Missione compiuta, l’Italia ha raggiunto l’obiettivo del 2 per cento del Pil in spese per la Difesa. Lo ha annunciato oggi Guido Crosetto, dopo che nelle scorse settimane la stessa premier Giorgia Meloni aveva indicato il traguardo a portata di mano. Dopo anni di ritardo, l’Italia ha dunque centrato quell’obiettivo che tutti i Paesi della Nato si erano impegnati a raggiungere, come concordato nel vertice dell’Alleanza atlantica di Newport, in Galles. Peccato che nel frattempo il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca abbia spostato, e non di poco, le aspettative di «presa in carico» della propria difesa da parte dei Paesi europei della Nato. Anche perché gli Usa stanno già preparando piani di disimpegno militare dal Vecchio Continente. E i vertici dell’Alleanza agiscono di conseguenza. Secondo il quotidiano tedesco Der Spiegel, proprio nelle scorse ore il segretario generale della Nato Mark Rutte avrebbe chiesto infatti ai Paesi membri di aumentare le spese per la difesa fino a raggiungere il 5 per cento del Pil, assecondando di fatto la linea più volte espressa da Trump. 🔗Leggi su Open.online © Open.online - L’annuncio di Crosetto: «Raggiunto il 2% del Pil in spese militari». Ma la Nato ha già spostato l’asticella: «Si arrivi al 5%»

