L’amore sei tu Uomini e Donne il più bello dello studio e la dama fuori insieme

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne promettono colpi di scena, baci appassionati e addii dal sapore romantico. Il popolare dating show di Maria De Filippi continua a regalare emozioni e intrecci sentimentali, con il parterre over protagonista di nuovi sviluppi che non mancheranno di sorprendere il pubblico. Le informazioni svelate dal blogger Lorenzo Pugnaloni riguardano le registrazioni effettuate domenica 4 e 11 maggio, e rivelano che nel corso delle prossime puntate in onda su Canale 5 ci sarà grande spazio per i sentimenti. >> “Non l’ha presa bene”. Uomini e Donne, Gianmarco non sceglie Nadia: la sua reazione Tra le scene più attese, il bacio tra Cinzia e Arcangelo, segnale che tra i due le cose si stanno facendo sempre più serie. Non saranno però gli unici ad avvicinarsi: anche Gabriele e Tiziana torneranno in studio per raccontare i mesi trascorsi insieme, e proprio durante questo confronto ci sarà un bacio che scatenerà la reazione furiosa di Marina, portandola a interrompere ogni rapporto con il cavaliere. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it