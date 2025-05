L’amministrazione ‘redarguisce’ l’opposizione | Dà un’immagine negativa e distorta del paese

Si accende il dibattito politico a Montefiore, ora l’ amministrazione comunale attacca l’ opposizione: "L’atteggiamento delle forze di opposizione, con toni polemici e attacchi strumentali, pur avendo come obiettivo quello di colpire politicamente chi amministra, ha finito per avere una ricaduta diretta sull’immagine del nostro Comune, danneggiando la reputazione di Montefiore Conca e della sua comunità. Mettendo continuamente in cattiva luce il nostro territorio per questioni spesso banali, facilmente risolvibili attraverso un semplice confronto o una telefonata agli uffici tecnici competenti – ribadisce il gruppo di maggioranza – si finisce per trasmettere all’esterno un’immagine distorta e negativa, che non fa onore alla storia, alla bellezza e al valore del nostro paese. Crediamo non sia giusto che il Comune e i suoi abitanti vengano trascinati in una narrazione tesa a sminuire ogni azione amministrativa. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

