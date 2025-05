Fares Bouzidi, il 22enne rimasto ferito nell’ inseguimento tra scooter e carabinieri del 27 novembre scorso, che ha portato all’ incidente in cui è morto il suo amico 19enne Ramy Elgaml, è stato condannato in abbreviato a quattro mesi di carcere e a 1.000 euro di multa. L’accusa per il giovane è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità. Fatto che risale al settembre 2022. A deciderlo è stato la gup Lorenza Pasquinelli che, dopo il rigetto della richiesta della messa alla prova, ha accolto la richiesta del pm Giancarla Serafini. Stessa pena, ma con la sospensione non applicata a Fares, è stata inflitta a un amico complice per lo spaccio di 6 grammi di sostanza stupefacente. Per Fares, il prossimo 26 giugno, si aprirà il processo in abbreviato per la vicenda in cui è morto Ramy. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’amico di Ramy preso con droga. Sconterà 4 mesi