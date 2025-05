L’America’s Cup a Napoli con lo zampino di Orcel e i cantieri in Montenapoleone | le pillole del giorno

Andrea Orcel cerca in tutti i modi di farsi notare da Palazzo Chigi. Ne ha bisogno, per risolvere la grana Bpm e i paletti che sono stati messi dal governo per la sua scalata. E coincidenza, arriva la notizia che la prossima edizione, la numero 38, dell’ America’s Cup verrà organizzata in Italia, a Napoli, nella primavera-estate del 2027. Il Team New Zealand infatti ha scelto la città partenopea come sede della celebre competizione velistica. Il sindaco Gaetano Manfredi conferma che le regate si svolgeranno davanti al lungomare tra Castel dell’Ovo e Posillipo, mentre le basi saranno a Bagnoli, nella riqualificata area dell’ex Acciaieria. Straordinaria la soddisfazione di Giorgia Meloni, che ha diramato un comunicato ufficiale per festeggiare l’avvenimento. Urge ricordare che global partner della manifestazione è UniCredit, proprio la banca guidata da Orcel. 🔗Leggi su Lettera43.it

