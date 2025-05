L’America’s Cup 2027 si terrà a Napoli

L'America's Cup 2027 si prepara a scrivere una pagina storica a Napoli, che per la prima volta ospiterà il prestigioso trofeo velico. La trentottesima edizione vedrà sfidarsi l'imbarcazione italiana Luna Rossa contro i detentori del titolo neozelandese, offrendo un evento imperdibile per gli appassionati di vela e per l'intera Italia.

Sara’ per la prima volta l’Italia il teatro del trofeo velico più antico ed importante al mondo. Napoli infatti ospiterà l’America’s Cup 2027, giunta alla trentottesima edizione, che l’imbarcazione italiana Luna Rossa tenterà di strappare ai detentori del titolo di New Zeland. AMERICA’S CUP A NAPOLI NEL 2027: LA SODDISFAZIONE DEL PREMIER MELONI La sfida velica si svolgerà tra la primavera e l’estate del 2027, tra Castel dell’Ovo e Posilippo, mentre a Bagnoli ci saranno le basi dei team sfidanti. La conferma dell’assegnazione dell’evento a Napoli è arrivata direttamente dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che si è così espressa a riguardo: “ Sono orgogliosa di annunciare che l’America’s Cup si disputerà per la prima volta nella storia, in Italia. Sarà Napoli la città che ospiterà la trentottesima edizione del torneo velico più famoso e prestigioso al mondo, un evento globale che coinvolge milioni di appassionati e rappresenta una sintesi unica tra tradizione, innovazione tecnologica, eccellenza ingegneristica e spirito competitivo”. 🔗Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - L’America’s Cup 2027 si terrà a Napoli

