ABBONATI A DAYITALIANEWS Meloni: “Un orgoglio nazionale, un riconoscimento alla nostra identità marittima”. Per la prima volta nella storia, l’America’s Cup si disputerà in Italia. A fare da palcoscenico alla 38ª edizione del più prestigioso torneo velico mondiale sarà Napoli, nel 2027. L’annuncio ufficiale arriva dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha sottolineato il significato storico e simbolico dell’evento. “Sono orgogliosa di annunciare che Napoli ospiterà l’America’s Cup nel 2027, un evento unico che unisce tradizione, innovazione e spirito competitivo”, ha dichiarato Meloni. Ringraziamenti e visione strategica. La premier ha voluto ringraziare il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, oltre a Sport e Salute e a tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo risultato, frutto di passione e determinazione. 🔗Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - L’America’s Cup 2027 si terrà a Napoli: una prima storica per l’Italia