L’America’s Cup 2027 Sbarca a Napoli | Meloni È la vittoria dell’Italia che sa sognare in grande

Per la prima volta nella storia, l’America’s Cup approda in Italia: Napoli ospiterà nel 2027 la più prestigiosa competizione velica al mondo. Meloni: “Una sfida che celebra la nostra identità e rilancia il Sud”.. Per la prima volta in oltre 170 anni di storia, l’America’s Cup — il trofeo velico più antico e prestigioso al mondo — si disputerà in Italia, e sarà Napoli ad accoglierla nel 2027. Un traguardo storico annunciato con orgoglio dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha definito l’evento “una scelta che ci inorgoglisce, un riconoscimento all’identità stessa della nostra Nazione”. MELONI: “SENZA IL MARE NON SAREMMO CIÒ CHE SIAMO”. “ Sono orgogliosa di annunciare che l’America’s Cup si disputerà, per la prima volta nella storia, in Italia – ha dichiarato Meloni sui suoi canali ufficiali –. 🔗Leggi su Puntomagazine.it