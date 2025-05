La Coppa America arriva in Italia. Non è Luna Rossa a portare la Vecchia Brocca nel Bel Paese, almeno non ancora ma Team New Zealand che con una decisione a sorpresa annuncia Napoli come sede della fase finale della prossima America’s Cup. Il nostro Paese ospiterà così la 38esima edizione sancendo l’arrivo della competizione nella sua fase decisiva per la prima volta sulle sponde italiane del Mare Nostrum. Il capoluogo campano era in realtà in lizza con altre città che tuttavia sembravano in vantaggio ma alla fine i Kiwi hanno scelto Napoli piuttosto che Cagliari o Atene per difendere la prossima Coppa America. Una scelta che rappresenta anche una grossa opportunità per la città e per le opere di riqualificazione urbana che a fronte di ulteriori investimenti dovrebbero consentire di ammodernare tutta l’area di Bagnoli dove dovrebbero sorgere gli hangar con le basi dei team partecipanti. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’America’s Cup 2027 sarà a Napoli, ora è ufficiale. L’orgoglio di Meloni: “Il Sud protagonista”