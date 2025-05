L’America’s Cup 2027 a Napoli | un impatto economico da un miliardo di euro

L’America’s Cup 2027 sarà ospitata da Napoli, la prima volta per l’Italia con il più antico e affascinante trofeo velico del mondo. Accadrà nella primavera e si tratta del coronamento di un lavoro lungo anni per dare la massima visibilità all’opera di rilancio dell’area di Bagnoli, dove saranno ospitate le basi dei team sfidanti mentre le regate si terranno nelle acque tra Castel dell’ovo e Posillipo in una delle zone più belle di Napoli. L’annuncio è arrivato dopo che in inverno Team New Zealand, il defender cui spetta di scrivere le regole per l’edizione successiva, non aveva trovato l’accordo per rinnovare la partnership con Barcellona, sede dell’edizione 2024 vinta dai neozelandesi contro Luna Rossa. Aver convinto TNZ a scegliere Napoli e l’Italia è stato un successo: “La scelta del capoluogo partenopeo contribuirà a rafforzare il rinnovato protagonismo del Sud, che in questi anni ha saputo riscoprire il suo dinamismo e il suo orgoglio, registrando una crescita del Pil e dell’occupazione superiore alla media nazionale” ha commentato la premier Giorgia Meloni: “L’organizzazione dell’America’s Cup a Napoli consentirà, inoltre, di accelerare l’imponente piano di riqualificazione e rigenerazione avviato dal governo per trasformare l’area di Bagnoli in un moderno polo turistico, balneare e commerciale”. 🔗Leggi su Panorama.it

