Lamborghini Urus rubata a Modugno con colpi di pistola sparati in aria arrestato 23enne a Bitonto

A Bitonto, un ventitreenne è stato arrestato dopo aver rubato una Lamborghini Urus a Modugno, sparando colpi di pistola in aria per intimidire. L'episodio di rapina a mano armata ha suscitato preoccupazione nella comunità, evidenziando un aumento della criminalità nella zona. Le indagini sono in corso per chiarire ulteriori dettagli sull'accaduto.

A Bitonto, un ventitreenne è stato arrestato per rapina a mano armata. Sottratta una Lamborghini con colpi d'arma da fuoco. 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Lamborghini Urus rubata a Modugno con colpi di pistola sparati in aria, arrestato 23enne a Bitonto

Su questo argomento da altre fonti

Lamborghini Urus rubata a Modugno con colpi di pistola sparati in aria, arrestato 23enne a Bitonto

Secondo virgilio.it: A Bitonto, un ventitreenne è stato arrestato per rapina a mano armata. Sottratta una Lamborghini con colpi d'arma da fuoco.

Modugno, armato ruba Lamborghini Urus e spara contro la Polizia durante la fuga: arrestato 23enne di Bitonto

Come scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Modugno, rapina una Lamborghini sparando in aria per spaventare conducente: arrestato 23enne

Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it: MODUGNO - Avrebbe rapinato, insieme ad alcuni complici, un'auto di lusso, una Lamborghini Urus, minacciando il conducente e proprietario della vettura con una pistola e sparando colpi in aria a scopo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

GTA Online: prepararsi all?arrivo di una nuova Sfida dei colpi

Per prepararsi all?arrivo di una nuova era per i Colpi, la community di GTA Online ha la possibilit? di ottenere un bottino davvero speciale.