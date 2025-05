L' allarme della Coldiretti sulla siccità in Puglia | Dighe vuote e campi assetati

L'allerta della Coldiretti sulla siccità in Puglia sottolinea una crisi agricola preoccupante. Con dighe vuote nel Foggiano e nel Barese, e impianti fatiscenti a Taranto, i campi sono assetati e la stagione irrigua è in stallo. La situazione è critica, specialmente per una regione che dipende fortemente dalle risorse idriche della Basilicata.

La Puglia è "assetata con i campi a secco per la stagione irrigua che non parte a causa di dighe vuote nel Foggiano e nel Barese e impianti fatiscenti e fermi a Taranto, provincia che dipende fortemente dalle dighe della Basilicata". L'allarme è stato lanciato dalla Coldiretti che porterà il tema. 🔗Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - L'allarme della Coldiretti sulla siccità in Puglia: "Dighe vuote e campi assetati"

