L'Al Nassr di Pioli punta Hancko obiettivo del Milan | la situazione

L'Al Nassr di Pioli sta intensificando i suoi sforzi per assicurarsi David Hancko, obiettivo del Milan. Secondo Matteo Moretto, il 27enne difensore centrale del Feyenoord rappresenta un'importante addition per rinforzare la difesa, mentre il club arabo è determinato a chiudere l'affare. La situazione si fa sempre più interessante.

Il 27enne difensore centrale del Feyenoord.

L'Al Nassr punta la finale di Champions asiatica. Pioli: "Cercheremo di raddoppiare gli sforzi"

Segnala tuttomercatoweb.com: L'Al Ahli è già in finale di AFC Champions League e aspetta solo di conoscere il suo avversario, la vincente del match tra Al Nassr e Kawasaki. Stefano Pioli, allenatore della squadra saudita ...

Al Nassr macchina da gol: gli uomini di Pioli vincono 9-0 con l’Al-Okhdood

gianlucadimarzio.com scrive: L’Al Nassr di Stefano Pioli domina la gara con l’Al-Okhdood, vincendo 9-0 grazie anche a un poker di Sadio Mané L’Al Nassr vola in campionato e lo fa con una partita senza storia. La squadra di ...

“Aeroporto, aeroporto”: Pioli deriso davanti a tutti in conferenza stampa

Riporta tuttosport.com: Periodo difficile per Stefano Pioli in Arabia Saudita. Il tecnico italiano dell'Al Nassr è finito nella bufera per gli ultimi risultati deludenti ed è molto criticato dai tifosi, che chiedono il ...

Pioli è il nuovo allenatore dell'Al-Nassr di CR7

A dare l'ufficialità è il club arabo sui propri canali ufficiali. Spettacolo - Stefano Pioli è il nuovo allenatore dell'Al-Nassr, squadra di Cristiano Ronaldo.