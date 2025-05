ORBETELLO Consorzio della Laguna, ieri la prima videoconferenza. "Abbiamo accelerato la procedura – ha sottolineato il sidnaco di Orbetello, Andrea Casamenti - e il 3 giugno incontro decisivo per lo statuto". La videoconferenza si è svolta per discutere con tutti gli enti coinvolti della costituzione del Consorzio che gestirà il parco ambientale della Laguna di Orbetello. A darne comunicazione in consiglio comunale è stato il sindaco Andrea Casamenti, che ha parlato di una: "Riunione positiva tra tutti gli enti consorziati: Ministero dell’Ambiente, Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Orbetello e Comune di Monte Argentario". "La videoconferenza – sottolinea il primo cittadino lagunare – è il primo passo di una forte accelerazione alla procedura di costituzione del consorzio, richiesta dalla nostra amministrazione. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Laguna, istituzioni al lavoro. Prima riunione sul Consorzio: "A giugno incontro decisivo"