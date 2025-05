L' Aeronautica porta in Italia 14 bimbi malati da Gaza

L'Aeronautica Militare ha recentemente accolto in Italia 14 bambini malati provenienti da Gaza. Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, sottolinea l'importanza di atti concreti di solidarietà: "Salvare vite e offrire un futuro a chi soffre è il dono più grande che possiamo fare". Un gesto significativo che dimostra l'impegno italiano nel supporto alle realtà più vulnerabili.

Il ministro Crosetto: "La solidarietà si misura con atti concreti. Salvare vite e offrire un futuro a chi soffre è il dono più grande che possiamo fare" 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - L'Aeronautica porta in Italia 14 bimbi malati da Gaza

