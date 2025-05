lady muffin e tommy a canaglia infiammano il veneto sex 2025 nel segno di netlyfans

L’evento a Preganziol dal 16 al 19 maggio. Al Veneto Sex 2025 sulla scia del successo della piattaforma lanciata due anni fa. A guidare questa svolta hi-tech e audace ci sono due volti ben noti del settore: Lady Muffin e Tommy A Canaglia, coppia iconica che sarà presente all’evento nelle vesti di Presidenti e Ambassador del progetto. Si chiama NetlyFans, è una piattaforma blockchain per contenuti espliciti, che rappresenta il fiore all’occhiello della audace coppia che sarà protagonista all’evento in programma a Preganziol (Treviso) dal 16 al 19 maggio. Una nuova sfida per la coppia più hot del web. Lady Muffin e Tommy A Canaglia non sono nuovi alle provocazioni artistiche e alle iniziative controcorrente. Questa volta, però, hanno alzato ulteriormente l’asticella, con un progetto ambizioso che mira a cambiare le regole del gioco: un’app decentralizzata, basata su blockchain, che permette a utenti e creator di interagire senza abbonamenti, registrazioni o fornire dati personali. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it

