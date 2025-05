Lady Gaga | perché è il volto del pop oggi e domani

Tra Lady Gaga e le colleghe pop star corre la stessa differenza che c’è tra un’immagine bidimensionale e una in 3D: la prima è la fotografia dell’oggetto, la seconda è l’oggetto stesso. Stefani Joanne Angelina Germanotta è l’arte del pop, intesa come esperienza musicale, ma anche come geniale incrocio tra abilità comunicativa, senso dell’estetica e capacità di adattamento al proprio tempo. Lo hanno visto in diretta streaming dal Festival di Coachella decine di milioni di persone la sera del 20 aprile: Gaga, “imprigionata” da una gabbia coreografica che le impedisce di muoversi, canta l’ultima hit mondiale, Abracadabra: il microfono a cuffia che indossa inizia a “impazzire”, gracchia orrendamente, la voce va e viene a ondate. Un disastro imbarazzante. Per tutti, ma non per lei: «Beh, almeno adesso sapete con certezza che io canto veramente dal vivo». 🔗Leggi su Panorama.it

