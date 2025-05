L’addio al poliziotto Cristalli le lacrime e il ricordo della figlia | Mi hai insegnato cosa è l’amore

Pistoia, 15 maggio 2025 – Una grande folla ieri mattina si è radunata alla chiesa di San Michele alle Casermette di Pistoia per portare l’ultimo saluto a Antonio Cristalli, il poliziotto in servizio al commissariato di Montecatini Terme deceduto per un improvviso malore. Tanta la commozione di colleghi, amici e conoscenti, provenienti da tutta la Provincia, all’arrivo del feretro, portato a spalla in chiesa dagli agenti in uniforme e ricevuto dal picchetto d’onore. La messa è stata concelebrata dal Vescovo Monsignor Tardelli insieme a don Cristoforo Mielnik, cappellano della polizia, e a don Hyppolyte. «Antonio è morto mentre stava andando al lavoro, al servizio dello Stato – ha detto don Cristoforo – un gesto quotidiano che per lui significava rispondere al dovere. Il suo era un cuore grande di padre, marito, figlio, fratello. 🔗Leggi su Lanazione.it

