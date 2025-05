L’abbraccio segreto tra Alberto Stasi e Stefania Cappa | il video che riaccende il caso del delitto di Garlasco

Un lungo abbraccio tra Alberto Stasi e Stefania Cappa: è quanto avvenuto nella caserma dei carabinieri, quattro giorni dopo il delitto di Garlasco. A riproporre il video, già noto, è stata la trasmissione Chi l’ha visto?, in onda su Rai 3 nella serata di mercoledì 14 maggio. Nelle immagini, che risalgono al 2007, si vedono i due giovani, registrati di nascosto, che con una scusa vengono lasciati soli dai carabinieri. Non appena l’agente abbandona la stanza, il fidanzato di Chiara Poggi e una delle due cugine si abbracciano per alcuni secondi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RaiNews (@rainewsofficial) “Non mi lasciano in pace” dice Stefania Cappa. “Neanche a me” replica Stasi. La cugina di Chiara Poggi, poi, chiede ad Alberto Stasi: “Chiara come era?”. “Era pancia in giù sulle scale e proprio un flash, poi sono scappato via” risponde il giovane che poi si preoccupa di non riuscire a terminare la sua tesi. 🔗Leggi su Tpi.it

