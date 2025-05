La zoologa Lucy Cooke | In natura le femmine hanno il vero potere Produciamo uova e possiamo clonarci I maschi? A volte semplicemente non servono

Nel suo libro "Femmine. Ribelli per natura", la zoologa Lucy Cooke svela il potere delle femmine nel regno animale, ribaltando secoli di stereotipi. Con argomenti avvincenti e sorprendenti, Cooke ci invita a esplorare una natura insospettabile, dove le femmine non solo generano vita, ma sfidano le convenzioni, dimostrando che la vera forza risiede spesso al di lĂ delle aspettative.

Nel suo libro Femmine. Ribelli, per natura, la zoologa britannica smonta secoli di pregiudizi e ci guida alla scoperta di una natura sorprendente, libera e indisciplinata, dove le regole non sono mai quelle che ci hanno insegnato.

