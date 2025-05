Bernardo Cherubini, il fratello di Jovanotti, è tornato a parlare della sua vecchia storia d’amore con Federica Panicucci. Lo aveva già fatto al Grande Fratello di Alfonso Signorini, dove è stato protagonista dell’ultima edizione, ma ora ha snocciolato qualche dettaglio in più su quel legame che è finito, a quanto pare, per sua volontà. La storia d’amore tra il fratello di Jovanotti e Federica Panicucci. Prima dell’attuale compagno Marco Bacini, prima del lungo matrimonio con il deejay Mario Fargetta, Federica Panicucci è stata legata a Bernardo Cherubini, che dopo una breve carriera nel mondo del cinema si è reinventato nel settore degli eventi e del turismo. La loro liaison è durata a malapena un anno ma è stata molto importante visto che per amore lui si trasferì a Milano, dove lei aveva iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo. 🔗Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La volta buona, Bernardo Cherubini, il fratello di Jovanotti: “Perché ho lasciato Federica Panicucci”