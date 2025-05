La vigilia di Imola Hamilton analizza i guai Ferrari | C' è un problema significativo sul quale stiamo lavorando

Alla vigilia del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, Lewis Hamilton non risparmia critiche alla Ferrari, evidenziando le difficoltà della SF-25. "C'è un problema significativo sul quale stiamo lavorando", confessa il pilota, sottolineando le sfide che la scuderia affronta, mentre l'obiettivo rimane sempre la vittoria in ogni weekend di gara.

LA SF-25 è una monoposto che presenta diverse criticità. Parola di Lewis Hamilton alla vigilia del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, settimo round del mondiale di Formula Uno. "Ogni fine settimana scendiamo in pista con l'obiettivo di vincere - premette il pilota della Ferrari.

