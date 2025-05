La via della pace passa da Istanbul e dal Papa

La via della pace si snoda attraverso Istanbul e la figura del Papa, in un momento cruciale per il mondo. In questa città , simbolo di dialogo e cultura, si cerca un percorso verso la stabilità , mentre gli echi della guerra russo-ucraina risuonano più forti che mai. Le presenze e le assenze dei leader politici saranno determinanti in questo delicato processo.

Istanbul, almeno per un giorno, è tornata capitale del mondo, comunque alla ricerca delle difficili vie per costruire una vera e stabile pace dopo oltre tre anni di più che mai cruenta guerra russo-ucraina. Non si debbono sottovalutare, ma nemmeno sopravvalutare, le assenze di Capi di Stato e di Governo dal vertice di Istanbul: è più utile ricercare gli elementi di dialogo che potranno essere poi sviluppati. Già la scelta di Istanbul come possibile sede di negoziati di pace è piena di significati: il “padrone” dei sempre decisivi stretti del Bosforo e dei Dardanelli, Erdogan, è personaggio decisivo nella Nato, nei rapporti Est - Ovest e in quelli mediorientali e può, se lo decide, davvero essere utile per la costruzione di un percorso prima di sospensione del conflitto e poi di vera pace. Un contributo morale assai importante lo sta dando il nuovo Papa, Leone XIV, che non solo argomenta con vigore la necessità di costruire ponti per la pace, ma ha già affermato solennemente che occorre combattere anche ogni violenza verbale e morale, l’anticamera della violenza fisica. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La via della pace passa da Istanbul e dal Papa

Su questo argomento da altre fonti

La via della pace passa da Istanbul e dal Papa

Scrive msn.com: Istanbul, almeno per un giorno, è tornata capitale del mondo, comunque alla ricerca delle difficili vie per costruire una vera e stabile pace dopo oltre tre anni di più che mai cruenta guerra russo-uc ...

Guerra in Ucraina, Erdogan gran mediatore: la pace passa per Istanbul

Segnala msn.com: Il Sultano riprende in mano i fili e si ripropone come il grande tessitore della pace in Ucraina. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, che afferma di aver ricevuto ...

Zelensky: «Aspetto Putin in Turchia giovedì, basta scuse». Erdogan gran mediatore, la pace passa per Istanbul

Lo riporta unionesarda.it: « Attendiamo un cessate il fuoco completo e duraturo, a partire da domani, per fornire la base necessaria alla diplomazia. Non ha senso prolungare le uccisioni. E aspetterò Putin in Turchia giovedì. P ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

La frase razzista del quarto uomo di PSG-Istanbul Basaksehir

L'Europa del calcio guarda indignata alla puntata di Parigi e punta il dito contro Sebastian Coltescu: il manager di partito rumeno, che con il suo atteggiamento razzista ha lasciato il posto a una delle serate più tristi della storia del la Champions League.