la verità è un fuoco viaggio nei sentimenti

Un memoir che conduce il lettore in un viaggio doloroso e affascinante al tempo stesso. Un segreto scoperto per caso, un padre da riscoprire, una verità difficile da accettare: la nostra direttrice Agnese Pini e il suo viaggio intimo ed emotivo nel memoir " La verità è un fuoco " (Garzanti) presentato martedì 20 maggio alle 18 alla Feltrinelli di piazza della Repubblica. All’evento, coordinato da Raffaele Palumbo di Controradio, interverrà il drammaturgo e narratore Stefano Massini. L’ingresso è libero. Un incontro aperto al pubblico per riflettere sul potere della narrazione personale e sull’importanza di fare i conti con il passato per comprendere davvero il presente. Agnese Pini racconta la scoperta sconvolgente della giovinezza del padre – ex sacerdote – e il lungo percorso che l’ha condotta, 26 anni dopo, a cercare risposte e a confrontarsi con quella verità che, come il fuoco, brucia ma purifica. 🔗Leggi su Lanazione.it

