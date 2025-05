La Val di Cecina propone un niovo modello di governance di area vasta

La Val di Cecina sta lanciando un innovativo modello di governance di area vasta, avviando un dialogo costruttivo con la Regione. Questa iniziativa mira a promuovere una gestione più integrata e sostenibile del territorio, coinvolgendo attivamente i Comuni della zona in un processo di sviluppo condiviso e responsabile.

FIRENZE – Nuovo e innovativo modello di governance territoriale. La proposta arriva dalla Val di Cecina che ha subito aperto un confronto con la Regione. “È un’iniziativa da seguire con attenzione e da sostenere. I Comuni della Valdicecina, intendendo con questa definizione un territorio che include sia la Bassa che l’Alta Valdicecina e va da Rosignano a Bibbona sulla costa, mentre all’interno si spinge fino a Volterra e Laiatico, hanno elaborato un progetto di governance innovativo che mette insieme i vari strumenti delle politiche territoriali integrate al fine di realizzare un progetto organico che, già accettato dai Comuni interessati, mi è stato presentato da una delegazione dei soggetti interessati che considerano la Regione l’interlocutore privilegiato. Mi è stato chiesto di concordare un percorso in modo da dare gambe a questo modello di governance. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it

