La Turchia chiede un cessate il fuoco duraturo in Libia

La Turchia ha richiesto un cessate il fuoco duraturo in Libia, in seguito all'ultima escalation del conflitto. Il paese, fratturato tra il governo di Tripoli riconosciuto dall'ONU e l'amministrazione rivale di Haftar nell'est, vive un periodo di crescente tensione che richiede un intervento urgente della comunità internazionale.

La Turchia chiede un cessate il fuoco duraturo in Libia dopo che si è accesa una nuova escalation. Il paese resta diviso tra un governo riconosciuto dall'ONU a Tripoli, guidato dal primo ministro Abdulhamid Dbeibah, e un'amministrazione rivale a est, controllata dalla famiglia Haftar.

