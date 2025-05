Cosa ha concesso Recep Tayyip Erdo?an ai curdi del Pkk per ottenere non solo lo scioglimento del loro partito, ma anche il loro disarmo? La domanda resta senza risposta, perchĂ© le trattative sono condotte da mesi nel piĂą rigoroso silenzio dal MillĂŻ Istihbarat Teškilâti (Mit), il servizio segreto turco, sotto la regia del potente Hakan Fidan, ora ministro degli Esteri ed ex direttore dei servizi, con l’intermediazione del partito curdo legale Dem. Un ruolo capitale poi è giocato dalle trattative che conduce, sempre col Mit, Abdullah Ă–calan dalla cella nell’isola di Imrali in cui è rinchiuso da ventisei anni. Quel che è certo è che il Pkk ha deliberato nel suo congresso – tenuto in una localitĂ segreta – di fare un passo da gigante, definitivo, perchĂ©, a differenza della tregua ufficiale siglata sempre con Ă–calan nel 2013 e poi denunciata dal Pkk nel 2015, oggi si arriva non solo all’autoscioglimento del gruppo armato, ma perfino alla consegna delle proprie armi. 🔗Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La trattativa segreta tra il Pkk e la Turchia, e il tornaconto personale di Erdo?an