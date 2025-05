la toscana del tennis sogna con musetti e paolini

Roma, 15 maggio 2025 – Carrara in festa per la prima volta di Lorenzo Musetti in semifinale agli Internazionali di tennis d'Italia. Il fuoriclasse carrarese balzato all'ottavo posto della classifica Atp, ai quarti di finale del torneo Master 1000 di Roma disputati ieri, ha superato in due set il tedesco Alexander Zverev, numero tre al mondo, con il risultato di 76 64. Ad attenderlo venerdì 16 maggio sulla terra rossa del Foro Italico ci sarĂ lo spagnolo Carlos Alcaraz, secondo solo all'altro italiano Jannik Sinner, che oggi si gioca l'accesso alle semifinali contro il norvegese Casper Ruud, settimo tennista piĂą forte al mondo. " Fino alla fine, come ho scritto sulla telecamera dopo la vittoria – ha dichiarato Lorenzo Musetti – ho trovato sicurezza nel mio gioco dando ordine a ciò che facevo e riuscendo a chiudere in bellezza”. 🔗Leggi su Lanazione.it

