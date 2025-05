La spinta del PalaDozza porta la Fortitudo a gara 4 | battuta la Pallacanestro Cantù

La spinta del PalaDozza galvanizza la Fortitudo, che conquista gara 4 battendo la Pallacanestro Cantù. Bologna si mobilita, non solo per celebrare il successo del Bologna FC, ma anche per sostenere la squadra di basket, chiamata a ribaltare la serie playoff, sotto 0-2. I bookmaker segnalano una sfida da brividi, con grandi aspettative.

Si muove la Città. E non lo fa solo per festeggiare l'impresa del Bologna FC ma lo fa anche per spingere oltre l'ostacolo la Fortitudo. Fortitudo che arriva alla sfida di stasera al PalaDozza sotto di 0-2 nella serie dei quarti di finale dei Playoff promozione della Serie A2 e con i bookmakers.

