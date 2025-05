La Spd tedesca esclude l' Italia dal triangolo di Weimar nel patto di coalizione

L'SPD tedesca ha deciso di escludere l'Italia dal triangolo di Weimar nel nuovo patto di coalizione di governo. Questa scelta mira a rafforzare l'asse tedesco-francese-polacco, suscitando interrogativi sulle future dinamiche europee e il ruolo dell'Italia nella politica continentale. La notizia, riportata dalla Welt, sottolinea le tensioni nelle relazioni internazionali.

L'Spd tedesca ha spinto per eliminare l'Italia dai Paesi strategici, previsti dal patto di coalizione di governo, con cui ampliare l'asse tedesco-francese-polacco, il cosiddetto triangolo di Weimar. Lo riporta il sito della Welt citando alcune sue informazioni. Roma "all'epoca dell'accordo di coalizione, faceva ancora parte di un asse strategico dell'Ue" e "il passaggio è stato cancellato su insistenza della Spd", scrive il media tedesco precisando che "i rappresentanti della Cdu parlano ufficiosamente di un errore". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Spd tedesca esclude l'Italia dal triangolo di Weimar nel patto di coalizione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Spd tedesca esclude l'Italia dal triangolo di Weimar nel patto di coalizione

Lo riporta quotidiano.net: La Spd tedesca ha rimosso l'Italia dai Paesi strategici nel patto di coalizione, favorendo l'asse tedesco-francese-polacco.

Spd ha escluso l'Italia dai partner strategici tedeschi

Riporta ansa.it: Lo riporta il sito della Welt. 'Era prevista nelle bozze iniziali del patto di colazione'. "i rappresentanti della Cdu parlano ufficiosamente di un errore" secondo il media tedesco (ANSA) ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Turista italiano fermato dalla polizia tedesca per saluto nazista prima di Bayern-Lazio

Un turista italiano di 18 anni è stato temporaneamente arrestato dalla polizia tedesca a Monaco di Baviera per aver eseguito il saluto hitleriano in un ristorante, alla vigilia della partita di Champions League tra Bayern Monaco e Lazio.