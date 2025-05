Con la sempre maggiore diffusione della tecnologia, oggi il lavoro – a vari livelli – può essere “alleggerito”. Si pensi, tra le altre, alle potenzialità dell’intelligenza artificiale e al dibattito, attualissimo, sulla necessità di recuperare un giusto equilibrio tra tempo in ufficio e tempo dedicato alla vita privata. In Spagna il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla diminuzione dell’orario di lavoro settimanale, che potrebbe scendere da 40 a 37,5 ore a parità di retribuzione. La decisione finale, e l’eventuale varo di una nuova legge, sarà in mano al Parlamento iberico, che vaglierà il disegno di legge approvato dall’Esecutivo. Ma nel nostro paese uno scenario del genere sarebbe davvero possibile? La domanda è ricorrente tra i lavoratori dipendenti, specie ora che un grande paese europeo come la Spagna ha deciso di muoversi in questa direzione. 🔗Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - La Spagna taglia l’orario di lavoro, l’Italia è pronta?