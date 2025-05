La sinistra ricasca nel razzismo etico Chi non pensa come lei non è umano

Negli ultimi tempi, la sinistra sembra cadere nuovamente nell'errore del razzismo etico, dove chi non condivide il suo pensiero viene disumanizzato. Dalla polemica sulla copertina dell'«Espresso» fino ai giudizi su Depardieu e De Niro, emergono contraddizioni e paradossi nella narrazione di ciò che è giusto e ciò che è da condannare. Scopriamo di più.

Dopo la copertina dell’«Espresso» che contrapponeva Soumahoro a Salvini, «La Stampa» tratta Depardieu, condannato per molestie, come una bestia. Ed esalta De Niro perché invita a combattere il «fascista» Trump. 🔗Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La sinistra ricasca nel razzismo etico. Chi non pensa come lei non è umano

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ilaria Salis non interviene a festa Sinistra Italiana: Non è in condizioni

Il tanto atteso intervento di Ilaria Salis non c’è stato. Il tanto atteso intervento di Ilaria Salis non c’è stato.