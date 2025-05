La sinistra dimentica l' Ucraina Siamo divisi sulla guerra

La sinistra italiana si ritrova divisa sul tema della guerra in Ucraina, con alcuni esponenti del PD che evitano di criticare la premier riguardo alla situazione di Kiev. Tra chi minimizza l'importanza di Zelensky e chi cerca un approccio pacifista, emerge un conflitto interno che riflette le incertezze e le divisioni dell'attuale panorama politico.

I piddini evitano di attaccare la premier su Kiev: "Tra noi c'è chi dice chissenefrega di Zelensky; loro hanno Salvini ma noi abbiamo l'armata Brancaleone pacifista" 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La sinistra dimentica l'Ucraina. "Siamo divisi sulla guerra"

