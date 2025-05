La sindrome del cuore infranto può uccidere ma il rischio cambia tra uomini e donne

La sindrome del cuore infranto, nota anche come cardiomiopatia di Takotsubo, può avere conseguenze fatali e colpisce in modo diverso uomini e donne. Studi recenti rivelano che gli uomini presentano il doppio delle probabilità di morire a causa di questa condizione, spesso scatenata da eventi traumatici come divorzi o lutti. La comprensione delle differenze di genere è cruciale.

La sindrome del cuore infranto, o cardiomiopatia di Takotsubo, è una condizione che può essere scatenata da un evento molto stressante, come un divorzio o un lutto: uno studio ha scoperto che gli uomini hanno il doppio delle probabilità di morire a causa di questa sindrome rispetto alle donne.

