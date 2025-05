La sicurezza sui cantieri? Un problema culturale

La sicurezza nei cantieri rappresenta un problema culturale urgente. Durante la 15esima Giornata nazionale per la sicurezza, svoltasi ieri nell'Aula Magna "Adalberto Libera" dell’Università Roma Tre, è emerso chiaramente che le carenze in questo ambito non sono solo tecniche, ma radicate in una mentalità che va profondamente rinnovata per garantire ambienti di lavoro più sicuri.

Dai lavori della 15esima Giornata nazionale per la sicurezza nei cantieri, tenutasi ieri nell’Aula Magna “Adalberto Libera” del Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre in piazza Orazio Giustiniani – Ex Mattatoio è emersa una certezza, anzi un problema: e cioè che le falle, nell’ambito della sicurezza sui cantieri, sono tante e impattano, direttamente sui grandi . La sicurezza sui cantieri? “Un problema culturale” L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - La sicurezza sui cantieri? “Un problema culturale”

