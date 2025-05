la sfida del mercato dei capitali per rilanciare l economia europea

Il mercato dei capitali europeo si va consolidando, ma per avere un’equivalente della struttura finanziaria in campo in Paesi come gli Stati Uniti e la Cina per sostenere con grandi attori finanziari l’economia reale, l’innovazione, lo sviluppo dei propri sistemi produttivi. Nel caso delle due grandi potenze, Usa in primis, il peso delle istituzioni finanziarie garantisce risorse e capitali di rischio alle aziende che intendono lanciarsi in progetti ambiziosi (a Washington) o contribuisce ad alimentare il ciclo del credito per progetti d’interesse pubblico (Cina). La sfida dei mercati dei capitali per l’Europa. L’Europa resta indietro, con mercati dei capitali molto frammentati e dimensioni delle istituzioni finanziarie ancora non adatte alle grande ambizioni economiche che stanno emergendo. 🔗Leggi su It.insideover.com

