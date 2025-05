La salute del cinema italiano preoccupa | Giuli non ha colpe

Il punto sulla situazione economica e non solo del cinema italiano. Giuli nel frattempo sembrerebbe accusato. Il tema dei soldi pubblici sul cinema italiano, scotta, e non poco. Giuli, nel frattempo, viene accusato di aver tagliato i fondi ai film. Ma cosa sta succedendo esattamente? Il Ministro rivede i conti e le spese del cinema Cityrumors.it foto Ansa Continua a fare pressione la polemica tra gli attori italiani e il ministro della Cultura Giuli. A fare da portavoce nella protesta degli attori è stato Elio Germano. Ora sulla polemica fa il punto anche La Verità e il direttore Maurizio Belpietro che si sofferma in particolare sui dati relativi al cinema. Cinema italiano: Elio Germano attacca Giuli e finisce nel mirino. Secondo quanto riportato da La Verità, al centro della polemica c’è soprattutto Elio Germano, protagonista del film Berlinguer – La grande ambizione, decimo titolo italiano per incassi nel 2024 con 3,8 milioni di euro, ma sostenuto da ben 2 milioni di fondi pubblici. 🔗Leggi su Cityrumors.it

