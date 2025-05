Roma, 15 mag. (askanews) - "C'è però una proposta Giachetti, un ddl, che è quello di aumentare i 45 giorni (la proposta di legge del deputato di Italia viva Roberto Giachetti ipotizza di portare la liberazione anticipata speciale da 45 a 60 giorni per ogni semestre di pena scontata, ndr), non so se possa essere considerata accoglibile in toto, ma è un argomento per cui farò moral suasion perché se ne discuta. Ho chiesto a Giachetti di venirmi a trovare, perché voglio capire con lui come si può discutere di questo tema, magari riservandola a chi ha da scontare la parte finale della pena, magari riservandola a chi già ha scontato un numero di anni tali da garantire sulla sua buona condotta": lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel corso del suo intervento al convegno "Per un gesto di clemenza nelle carceri" a Palazzo Giustiniani. 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Russa: sovraffollamento carceri? Ddl Giachetti può essere strada