la rotonda di baranzate un modello di integrazione

Chi arriva a Baranzate da Milano e prosegue sulla Varesina non presta attenzione a ciò che vede. Il paesaggio è quello tipico dell'hinterland: capannoni, palazzoni anni '50, centri commerciali. Ma se si svolta a destra, in via Gorizia, ci si ritrova in quello che è a tutti gli effetti un mondo in miniatura: ke-bab, bar cingalesi, market rumeni. tutto in pochi metri. Ed è proprio via Gorizia che racconta al meglio l'identità profonda di Baranzate, il comune più multietnico d'Italia: su 12.000 abitanti, 1 su 3 è nato all'estero, per un totale di 80 etnie. Inevitabilmente, la confluenza di una tale quantità e varietà di culture in meno di 3 km² ci interroga. Laddove le lingue parlate e i retroscena sono così tanti e diversi fra loro, si può riunire la cittadinanza attorno a una visione comune? E se ciò è possibile, quali strumenti possono garantire che questa coesione duri? Sono domande rese più stringenti dal contesto specifico della periferia, dove la paura e la mancanza di radicamento e di una progettualità condivisa possono causare isolamento e ghettizzazione.

