La rivelazione a sorpresa di Elodie | Di Patrizi non è il mio cognome | VIDEO

Il cognome di Elodie è Canini e non Di Patrizi: a rivelarlo è stata la stessa cantante nel corso della trasmissione radiofonica Good Times in onda su R101. L’interprete, che stava presentando il suo ultimo album Mi Ami Mi Odi, ha rivelato: “Mio papà ha scoperto il suo cognome vero al liceo, ma la storia è un po’ complicata. Prima che arrivasse la legge sul divorzio, mia nonna era sposata con un signore che si chiamava Enzo Di Patrizi. Si lasciano ma, ovviamente, mia nonna era una fuorilegge per l’epoca, perché non si poteva. Poi mia nonna si sposa, anzi si accoppia, con mio nonno Angelo Canini e nasce mio papà, ma essendo la legge ancora non abrogata, ha dovuto dargli il cognome del suo ex marito”. ELODIE CANINI (MI SENTO UN’ATTIMO SCONVOLTO) pic.twitter.comg7GP34HwIY — Chriganci (@Christianganci7) May 14, 2025 Il papà di Elodie, però, non ne sapeva nulla e lo ha scoperto solamente quando andava al liceo: “Fino al liceo lui era convinto di chiamarsi Roberto Canini, anche perché mio nonno andava nelle scuole a dire ai presidi di chiamarlo in quel modo, visto che era il suo cognome. 🔗Leggi su Tpi.it

