La risposta ai dazi delle aziende fiorentine | incontri delle pmi con nuovi mercati

FIRENZE – L’economia fiorentina, con una tradizione di esportazione consolidata, si prepara a affrontare le sfide dei dazi. In qualità di terza provincia italiana per vendite internazionali, le PMI locali si incontrano per esplorare nuove opportunità di mercato, mirando a mantenere e rafforzare la loro presenza all’estero, in particolare negli Stati Uniti.

FIRENZE – “ L’economia fiorentina ha una forte vocazione all’export, siamo la terza provincia italiana per vendite oltre confine e la seconda negli Stati Uniti dove ricaviamo il 25% del totale, oltre 6 miliardi, e quindi appena sono emerse criticità sul fronte dei dazi abbiamo pensato di organizzare questo evento per orientare le imprese anche verso altri mercati oltre a quello Usa”. Lo ha detto Giuseppe Salvini, segretario generale della Camera di commercio di Firenze, in apertura degli ExportHub days, la due giorni organizzata da PromoFirenze, azienda speciale della Camera di commercio, per aiutare gli imprenditori a cercare di sfondare fuori dall’Italia attraverso incontri con i consulenti esteri di Corea del Sud, Tailandia e Tunisia, ma anche di Svizzera, Danimarca, Canada, Germania e Usa. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it

