la ricerca è la chiave per curare e prevenire

Convivere con una malattia reumatologica è oggi possibile, raggiungendo una buona qualità di vita, senza sviluppare gravi disabilità. Le malattie reumatologiche sono oltre 150 – tra cui artrite reumatoide, spondiloartrite, artrite psoriasica, osteoporosi, artrosi, lupus, connettiviti, sclerodermia, fibromialgia – e colpiscono oltre 5 milioni di italiani di ogni età, causando dolore e difficoltà nei movimenti. “Negli ultimi anni la ricerca scientifica in reumatologia ha fatto enormi progressi nell’identificazione delle cause delle principali malattie e di nuove terapie, passando dal trattamento dei sintomi a cure sempre più efficaci. Ma restano ancora molti fenomeni da spiegare” spiega il prof. Carlomaurizio Montecucco, Presidente della Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia (FIRA) e ordinario di Reumatologia dell’Università di Pavia presso il Policlinico San Matteo. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

